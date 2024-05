Ambiente: AiCS, il 26 maggio a Tolfa il primo “Viaggio dei 100 anni AiCS Day” –

Con gli allarmanti dati sull’obesità in Italia, e non solo, le sempre più efficaci inchieste sul cibo spazzatura e/o contaminato hanno fatto emergere con prepotenza il tema degli stili di vita. Difatti i due principali solidi binari su cui poggiano le aspettative per una vita più lunga ed in buona salute sono rappresentati da alimentazione e vita attiva, due argomenti su cui nel presente ed ancora a lungo nel futuro si dovrà lavorare. Domenica 26 a Tolfa il primo Viaggio dei 100 anni AiCS Day, il progetto di AiCS che è impegnato sugli stili di vita del futuro indagando il passato attraverso testimonianze. Il progetto di AICS intende promuovere il dialogo intergenerazionale ed un sano stile di vita basato sulle evidenze raccolte intervistando i nostri anziani. “Il viaggio dei 100 anni” di AiCS vuole far sì che gli insegnamenti degli anziani (il progetto coinvolge tutti gli over 75) possano essere un patrimonio per un mondo più sostenibile pensando principalmente alle nuove generazioni che sono quelle più a rischio’ spiega Andrea Nesi, responsabile Ambiente di AiCS.

‘Abbiamo attivato un processo partecipativo affinché gli anziani di un territorio siano centrali nella costruzione di un percorso educativo verso stili di vita più salutari e che questo protagonismo sia benefico per gli anziani stessi che si giovano di un rinnovato protagonismo, in particolare nei confronti dei giovani. “Il viaggio dei cento anni” coinvolge le famiglie, le Rsa, le scuole, le società sportive ed il mondo della ristorazione e della produzione agroalimentare artigianale del singolo territorio in un vero e proprio percorso di partecipazione a cui, ad oggi, hanno già aderito i comuni di Tolfa (RM), che è stato il primo ad intuire che la questione degli stili di vita sarebbe divenuta sempre più centrale, Sant’Antioco (CI), Stintino (SS), Solarino (SR), Perugia (PG), Parco di Porto Conte (SS), Area Marina Protetta di Capo Caccia Isola Piana (SS). Questo progetto infatti vuol essere un’opportunità per l’intera comunità’ aggiunge Nesi.

‘Sarà un’occasione per i giovani che dovranno distribuire e, laddove necessario aiutare, gli anziani nella compilazione di un questionario sull’alimentazione negli anni ’30, ’40 e ’50.

Per i “nonni” che potranno scavare nei loro ricordi per riscoprire ricette storiche dello scorso secolo e raccontare qualche aneddoto della gioventù. Per le famiglie che potranno conferire le ricette tramandate in famiglia e riferibili alla tradizione locale con particolare riferimento ai primi decenni del secolo scorso e con cui andremo a costruire il ‘Menù dei 100 anni’ da fruire attraverso la rete di ristorazione aderente al progetto. Per le associazioni del mondo dello sport perché la vita attiva, intesa non più come fatica fisica da lavoro ma come movimento fisico, sportivo ma anche il tenersi attivi nella quotidianità,

Per il mondo della produzione agroalimentare locale e della ristorazione poiché l’alimentazione rappresenta il secondo asse portante, insieme, appunto, alla vita attiva, per mirare ad una vita lunga ed in buona salute.

Singoli cittadini di ogni età, famiglie, istituti scolastici di ogni ordine e grado, residenze per anziani, comuni, aree protette, associazioni sportive dilettantistiche, produttori artigianali del mondo agroalimentari, mondo della ristorazione possono partecipare a questo progetto di valore sociale.

Qui un video esplicativo con il primo evento girato proprio a Tolfa presso la residenza per anziani la quinta stella: https://www.facebook.com/watch/?v=909141930121919‘

‘Domenica 26 maggio a TOlfa avrà luogo il primo Viaggio dei 100 anni day. Una giornata dedicata allo stile di vita dei primi decenni del secolo scorso e che si è costruito su due solidi binari: alimentazione e vita attiva (che un tempo era essenzialmente vita dura nei campi). I visitatori potranno gustare una ricetta povera tipica di Tolfa chiamata Trista o Mentucciata ed anche provare alcuni sport. Il tutto nella piazza del comune dove avremo uno spazio ‘cucina’ con lo chef Antonio Morra ospitato nello spazio AiCS per la degustazione, ma anche numerosi sport da provare. Vi aspettiamo!’ conclude Nesi.