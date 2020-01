Condividi Pin 8 Condivisioni

Allumiere, Sindaco Pasquini: “la città non dimentica l’Olocausto” – Il Sindaco Pasquini di Allumiere dal proprio profilo facebook: “Oggi insieme ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado di Allumiere, abbiamo posto la pietra d’inciampo in prossimità del portone d’ingresso al Palazzo Camerale. Successivamente, presso l’aula nobile, tante riflessioni dei ragazzi insieme al prof. Giuliano Cianfrocca, Catia Galimberti, dott. Enrico Seri, Novella Morellini, gli assessori Brunella Franceschini e Tiziana Cimaroli. Non dimentichiamo le vittime dell’Olocausto per non ripetere gli stessi errori. Lavoriamo contro l’indifferenza per costruire un mondo migliore dove regni il rispetto, l’accoglienza, l’integrazione, la dignità e l’amore verso il prossimo, siamo tutti fratelli!!!”

