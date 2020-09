Allumiere, il sindaco Pasquini: “Grazie a chi ha predisposto l’apertura delle scuole e auguri per questo inizio”

Share Pin 1 Condivisioni

Il Sindaco ricorda lo sforzo per l’adeguamento dei plessi alle norme in materia di prevenzione

Vorrei ringraziare la dirigente scolastica, tutto il personale della scuola, l’assessore alla pubblica istruzione ed i dipendenti comunali per il grande lavoro svolto in questi mesi per la riapertura delle nostre scuole prevista per lunedì 14 settembre 2020.

Abbiamo lottato tra mille difficoltà e varie interpretazioni legislative ma è troppo importante tornare a scuola.

Cari ragazzi e bambini, ad accogliervi a scuola ci sarà un sorriso e un grande cuore, quello dei vostri insegnanti e del personale scolastico.

Nulla può sostituirsi a tutto ciò.

L’amministrazione comunale sarà a fianco dell’istituto comprensivo nelle varie iniziative e programmi, affinché il nuovo anno scolastico, anche se difficile e con tante incertezze, venga vissuto all’insegna dell’entusiasmo e della collaborazione, nel dialogo e nell’incontro, per raggiungere insieme grandi risultati.

Auguri allora perché ciascuno, in questo nuovo anno scolastico, possa occuparsi e adoperarsi al meglio, con rinnovata passione.

Auguri a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno finito un ciclo scolastico e si accingono a proseguire il loro percorso nelle scuole secondarie.

A tutti, buon lavoro.