I due agenti, Gianluca Napoli e Giuseppe Varone, entrambi della stradale di Civitavecchia, avevano salvato la vita ad una persona l’11 aprile del 2022

Allumiere, encomio a due agenti di Polizia per il coraggio dimostrato –

Nei giorni scorsi si è svolta nell’aula consiliare del Comune di Allumiere la cerimonia di encomio per i due poliziotti che l’11 aprile del 2022 salvarono la vita ad una persona di nazionalità etiope.

L’iniziativa, voluta dall’attuale Assessore Giovanni Sgamma, ha visto la presenza del Sindaco di Allumiere Luigi Landi e del Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei.

I due poliziotti, Gianluca Napoli, Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, e Giuseppe Varone, Vice Sovrintendente della Polizia di Stato, entrambi in servizio presso la Sottosezione della Polizia Stradale di Civitavecchia, a detta dei Sindaci Landi e Tidei con la loro pronta ed efficace azione hanno dimostrato coraggio, capacità professionale e amore per il loro lavoro e sono di esempio per tutti.

Si è trattato di un giusto riconoscimento simbolico per far capire quanto sia importante il lavoro svolto dalla Polizia di Stato e dalle forze dell’ordine in generale per la garanzia della sicurezza e della pubblica incolumità.

Alla manifestazione oltre ad alcuni cittadini erano presenti altri amministratori e le famiglie dei due poliziotti encomiati.