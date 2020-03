Condividi Pin 1 Condivisioni

Lo dichiara il Sindaco Pasquini

Allumiere, ”Coronavirus, sinergia e forte collaborazione territoriale”

“Sinergia e forte collaborazione territoriale; in data odierna volontari della Protezione civile di Allumiere, Tolfa e Tarquinia sotto la regia del dott. Antonio Carbone, Direttore dell’Ospedale San Paolo di Civitavecchia, hanno montato una tenda per l’emergenza Coronavirus in prossimità del Pronto Soccorso dell’Ospedale.

Intervento effettuato a eseguito delle disposizioni dell’Unità di crisi della Protezione civile, questa sarà utilizzata per accogliere solo i pazienti con sintomi sospetti, tosse, febbre e difficoltà respiratorie. Ancora una volta il volontariato si dimostra importante per la società così come in questo momento storico di emergenza, possiamo ancor più affermare l’importanza della sanità pubblica e della grande professionalità della struttura sanitaria nazionale.

Collaborazione che oltre ad essere di supporto è anche di stima e fiducia nei confronti della ASL Rm4 che in questi anni stà raggiungendo livelli importanti, un grande gruppo che vede il Direttore Generale dott. Giuseppe Quintavalle leader indiscusso affiancato dal Direttore Amministrativo dott. Francesco Quagliariello, Direttore Sanitario dott.ssa Carmela Matera e dal direttore dell’Ospedale dott. Antonio Carbone.

In questi anni hanno reso le strutture sanitarie di Civitavecchia e Bracciano due punti di riferimento della Regione Lazio. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strutture immobiliari ed acquisizione della professionalità di grandi dottori e professori che quotidianamente in stretta collaborazione con il comparto infermieristico dimostrano alta professionalità ed amore per il proprio lavoro.

Questo è stato lo spirito con il quale abbiamo subito condiviso la proposta di collaborare per il montaggio della tenda con i gruppi di protezione civile comunale”.