6 sono in isolamento presso il proprio domicilio e 2 presso l’Ospedale Bambino Gesù di Palidoro

Allumiere, 8 pazienti positivi e 2 decessi-

Le nostre concittadine, sottoposte a tampone sono risultate positive.

Fino ad oggi, 04 aprile 2020, ad Allumiere, DIECI CASI POSITIVI RISCONTRATI, di cui 2 decessi per un totale attuale di 8 positivi. Sei sono in isolamento presso il proprio domicilio e 2 presso l’Ospedale Bambino Gesù di Palidoro.

Facciamo presente che i ricoverati in ospedale stanno bene ed il ricovero è solo precauzionale per monitorare la situazione.

Oltre ai tre concittadini positivi in RSA Madonna del Rosario di Civitavecchia di cui un decesso.

Inoltre, abbiamo 20 concittadini in isolamento presso la propria abitazione.

L’Amministrazione Comunale è vicina alle persone colpite e alle loro famiglie.

L’amministrazione mediante il C.O.C., garantisce la piena operatività e collaborazione con i cittadini, si può chiamare al nr. 3512283285

L’INVITO È IMPERATIVO: DOBBIAMO RIMANERE TUTTI A CASA.

È L’UNICO MODO PER AFFRONTARE L’EMERGENZA: SUPERARE QUESTA FASE DIFFICILE DIPENDE DA OGNUNO DI NOI.

Il Comune di Allumiere