Lo rende noto la Protezione Civile cittadina dal proprio profilo social

Allerta meteo per le successive 24-36 ore. Codice giallo per Ladispoli – La Protezione Civile di Ladispoli ha annunciato dal proprio profilo social che il centro funzionale regionale Lazio dello stesso ente ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità validi dal pomeriggio di oggi e per le successive 24-36 ore. Per il territorio di Ladispoli è stato conferito il codice giallo.

Di seguito la tabella definita dal centro funzionale regionale Lazio.