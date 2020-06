Condividi Pin 0 Condivisioni

FL5, da domenica entra in vigore l’orario estivo – la nota:

A partire da domenica 14 giugno 2020 entrerà in vigore l’orario ferroviario estivo, che sarà valido fino a sabato 12 dicembre 2020.

A causa della situazione di emergenza sanitaria ancora in corso, alcuni treni potrebbero essere reintrodotti solamente in seguito alla data di entrata in vigore. Pertanto, l’orario è ancora suscettibile di cambiamenti. Per quanto concerne il servizio Regionale, tenendo in considerazione le corse ripristinate e ancora sospese, le novità sono le seguenti:

Ripristinato il Bus RM122 Civitavecchia – Grosseto;

Ancora sospesi i treni 2336 Roma – Pisa e 2347/1769 Pisa – Roma;

Ripristinati i treni 7141 Ladispoli – Ponte Galeria e 7138 Ponte Galeria – Ladispoli;

Ripristinato il treno 7139 Ladispoli – Roma Tiburtina;

Ripristinato il treno 12233 Civitavecchia – Roma Termini;

Il treno 12240 Roma – Civitavecchia tornerà a circolare anche dal lunedì al sabato;

Ripristinati i treni 2337 Pisa – Roma e 2340 Roma – Pisa;

Ripristinati i treni 2341 Pisa – Roma e 2346 Roma – Pisa;

Sospeso il treno 7305 Civitavecchia – Roma;

I treni 12217, 12224, 7152, 7137 e 12268, che nei due anni precedenti sono stati interessati da una sospensione tra fine luglio e fine agosto, circoleranno per tutto il periodo estivo;

Il treno 7140 viene ripristinato fino a Grosseto, contestualmente viene cancellato il bus sostitutivo RM02Z; Presenti alcune fermate straordinarie per i servizi su Grosseto e Pisa (in particolare a Maccarese) Invece, per i servizi lunga percorrenza:

Ancora sospesi i treni ICN 796 Salerno – Torino e 799 Torino – Salerno;

Ancora sospesi i treni FB 8601 Genova – Roma e 8620 Roma – Milano;

Introdotta una coppia di Frecciarossa Roma – Milano e viceversa. Il treno FR 8634 sostituirà il FB 8626, mentre il treno FR 8633 sostituirà il FB 8619. Gli orari sono sostanzialmente gli stessi dei treni che sostituiranno.

Per quanto riguarda l’ultimo punto, al momento non è noto se su questi sarà consentito l’accesso con la Carta Tutto Treno. Inoltre, sembra che questi collegamenti saranno effettuati fino a settembre.

Come menzionato in precedenza, i servizi lunga percorrenza non ripristinati, e quelli sostituiti dai nuovi treni, potrebbero ripartire solo in una data successiva a quella dell’entrata in vigore dell’orario estivo.