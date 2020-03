Allerta meteo, in arrivo venti forti e mareggiate sulle coste

Condividi Pin 13 Condivisioni

Allerta meteo, in arrivo venti forti e mareggiate

Il Centro Funzionale Regionale della Protezione Civile ha comunicato che, dalla mattinata di domani e per le successive 24-36 ore, sono previsti possibili venti forti, molto forti dai settori settentrionali , con possibilità di mareggiate lungo le coste. Si invita pertanto a prestare la massima attenzione nelle zone a ridosso del mare e si raccomanda, come sempre, di bloccare o non esporre all’esterno, in particolar modo su davanzali, balconi o terrazzi, oggetti che, cadendo, potrebbero rappresentare un pericolo per i passanti o per la circolazione stradale. I venti, provenendo da nord, saranno accompagnati anche da un importante calo delle temperature.