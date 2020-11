Share Pin 0 Condivisioni

La puntata andrà in onda questa sera

Alla trasmissione “Amici” c’è Rosa Di Grazia, ballerina di Santa Marinella –

“Un grande in bocca al lupo. Da stasera ad amici ci sarà Rosa Di Grazia, una ragazza che vive a Santa Marinella e ormai si può considerare mezza santamarinellese.

Per me è stata una bimba vicina di casa, ora donna bellissima e grande ballerina. Tiferemo per te” dice la consigliera di Santa Marinella Maura Chegia.