Sarà ospite della Padel Academy

Venerdì 9 Dicembre 2022 presso il club sportivo di Via Furbara Sasso una giornata piena di grande padel, grazie al maestro spagnolo Marc Salart Serra. Un’occasione speciale sul nostro territorio per lavorare in campo con il maestro iberico, punto di riferimento nell’insegnamento della disciplina in Italia da oltre 20 anni. Gli allievi divisi in mini gruppi per livelli e categorie di gioco, saranno focalizzati sull’aspetto tecnico-tattico di gioco e in generale sul training in campo.

Queste le parole del Maestro e responsabile tecnico della CPA Matteo Di Berardino: Sarà una grande opportunità per tutti gli appassionati del nostro sport, amatoriali o agonistici, under o adulti, ho voluto fortemente questo evento sul nostro territorio poiché Marc è un uomo di campo con una conoscenza del padel a 360 gradi e sono molto orgoglioso che i miei allievi e in generale tutti gli amanti di questo bellissimo sport potranno godere delle sue indicazioni tecnico-tattiche e non solo. Sarà una giornata veramente speciale. Posso dire che visto il grande apprezzamento e le tante adesioni all’evento stiamo pensando di duplicare la clinic anche per giovedì, siamo in constante aggiornamento con Marc per ampliare le ore a disposizione, qualsiasi novità in merito sarà condivisa sulle nostre pagine social ufficiali.”

L’ Appuntamento dunque è per venerdì 9 dicembre 2022 presso la Cerveteri Padel Academy. Per informazioni e adesioni all’evento: 3317638133.