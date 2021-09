Alitalia pubblica il bando per la cessione del marchio –

Alitalia pubblica il bando per la cessione del marchio

Parte la gara per la cessione del brand Alitalia. La società in amministrazione straordinaria ha infatti pubblicato su diversi quotidiani l’invito agli interessati.

“Nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia Sai, i commissari straordinari intendono procedere alla cessione del brand ‘Alitalia'”, si legge nell’avviso in cui i commissari invitano i soggetti interessati a formulare la propria offerta. La versione integrale dell’invito, con modalità, termini e condizioni verrà pubblicata sul sito web www.amministrazionestraordinariaalitaliasai.com, su cui al momento il bando non è ancora disponibile.



L’invito a presentare offerte per il brand Alitalia è appena stato pubblicato sul sito web dell’amministrazione straordinaria (www.amministrazionestraordinariaalitaliasai.com). Il prezzo a base di gara – si legge nell’invito – è pari a 290 milioni di euro, oltre IVA e oneri fiscali ai sensi di legge.

La procedura di cessione del brand Alitalia “sarà aggiudicata provvisoriamente sia nella prima fase che nella seconda fase al prezzo più elevato offerto anche a seguito delle offerte di rilancio”. Lo si legge nell’invito a presentare le offerte. Gli esiti della procedura, comunque, si precisa, “saranno sottoposti al Ministero dello Sviluppo Economico e diventeranno efficaci e definitivi solo successivamente al rilascio da parte del Mise della prescritta autorizzazione, anche tenuto conto della congruità del prezzo offerto”. In caso di aggiudicazione, il concorrente dovrà impegnarsi “a non utilizzare il brand in modo contrario alla legge o all’ordine pubblico e, in ogni caso, a non utilizzare il brand per attività ovvero per forme di comunicazione che possano recare pregiudizio all’immagine di un qualunque Stato membro dell’Unione Europea, in ambito economico, culturale, turistico e trasportistico”. E anche dovrà presentare, insieme all’offerta vincolante, un “deposito cauzionale” pari a 40 milioni.

Anche il Financial Times, il quotidiano della City di Londra, pubblica oggi, in lingua inglese, il bando sulla cessione del brand Alitalia. La società in amministrazione straordinaria ha infatti pubblicato su vari quotidiani l’invito agli interessati e tra questi c’è anche il Ft.



“Il marchio Alitalia rappresenta un patrimonio valoriale e culturale storico, radicato nell’immaginario condiviso italiano. Questa operazione si prefigge di tutelare la persistenza del nome e del logo nel panorama del trasporto aereo e di mantenere vivo il legame con la nostra comunità”. Lo affermano i Commissari straordinari di Alitalia in una nota in cui la società in amministrazione straordinaria conferma l’avvio da domani domani della gara per l’acquisizione del marchio.