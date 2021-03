Share Pin 5 Condivisioni

Alitalia, Di Berardino: “Preoccupati per la situazione, Regione Lazio vicina ai lavoratori”

“Questa mattina ero all’aeroporto di Fiumicino per seguire la manifestazione indetta dalle organizzazioni sindacali sul destino di Alitalia. Come Regione Lazio siamo preoccupati sulla sorte di migliaia di posti di lavoro, che per oltre l’85% ricadono nel nostro territorio e torniamo a chiedere al Governo di aprire un tavolo, come da noi richiesto, sullo sviluppo anche con le Istituzioni locali oltre che con le parti sociali. La massiccia partecipazione di lavoratori dimostra la grande preoccupazione, anche alla luce della pesante crisi economica che stiamo vivendo. Continuiamo a sostenere che per uscire dalla crisi sia necessario un piano di rilancio che riconsegni ad Alitalia il ruolo di vettore aereo nazionale, valorizzando le sue alte professionalità riconosciute a livello internazionale. Questo significa rivedere l’attuale piano industriale puntando a avere un’unica grande compagnia, contrastando ogni frazionamento degli asset aziendali. In una fase in cui l’Italia intera è chiamata a rivedere il suo modello di sviluppo non possiamo rinunciare ad avere una compagnia di bandiera. La Regione, come in passato e nell’ambito delle proprie competenze, è pronta a fare la propria parte nella consapevolezza che la vertenza ha un carattere nazionale per l’impatto sull’intera economia del Paese.”

Lo dichiara in un post pubblicato sulla pagina Facebook della Regione Lazio l’Assessore regionale al Lavoro Claudio Di Berardino.