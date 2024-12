Dal 6 all’8 dicembre presso l’Aula Consiliare del Palazzo del Granarone di Cerveteri

Al via la quarta edizione di Cerveteri In Danza –

Il progetto, ideato e organizzato da Mandala Dance Company con la direzione artistica di Paola Sorressa e il patrocinio del Comune di Cerveteri (Città della Cultura Regione Lazio 2020 e 2021 e finalista Capitale della Cultura 2022), presenterà 8 produzioni a cura di Mandala Dance Company, Paola Sorressa, Gianluca Possidente, Elena Copelli, Lucas Delfino, Angelo Egarese, e un Workshop Intensivo di Danza Contemporanea in outdoor a cura di Paola Sorressa.

A inaugurare la rassegna, venerdì 6 dicembre alle ore 19, la presentazione di un estratto di Essence di Mandala Dance Company, con le coreografie di Paola Sorressa che affronta la delicata questione di cosa nonostante le apparenti diversità ci lega indissolubilmente gli uni agli altri a brevi e lunghe distanze temporali e territoriali, nell’era del virtuale e delle guerre, delle pandemie e dell’emergenza climatica, del consumismo e del capitalismo. A seguire Layers, la creazione originale di Paola Sorressa per MATRIX PRO 2024, il dance training program di Mandala Dance Company: la performance esplora il concetto di stratificazioni, unicità e connessioni umane, in cui il corpo diventa un palcoscenico in cui si svelano paure, desideri, ricordi e sogni, in un continuo strato su strato di significato.

Sabato 7 dicembre ore 19 la Serata Giovani Coreografi NVED, con la presentazione delle produzioni dei coreografi/e vincitori del progetto NVED_Nuovi Vettori Evolutivi Danza: Angelo Egarese con 5_PM, Elena Copelli con Morphing, Gianluca Possidente con Una favola antica e Lucas Delfino con Erosione. Quattro creazioni originali, con la partecipazione degli allievi e delle allieve di MATRIX PRO, aventi come oggetto uno o più aspetti tematiche legate alla transizioni umane, ecologiche, vibrazionali in linea con gli obiettivi e i 5 principi fondamentali dell’Agenda 2030 (le 5 P in inglese: people, planet, prosperity, peace, partnership), prodotti nell’ambito di NVED, progetto a sostegno della crescita di nuovi talenti coreografici a cura di Mandala Dance Company, che dal 2022 al 2024, ha permesso ai coreografi prodotti e associati di accedere a un’importante opportunità di sostegno produttivo. Durante la serata dedicata ai giovani coreografi NVED, verrà presentata anche la produzione Layers di Paola Sorressa.

Il festival si chiude l’8 dicembre alle ore 19, con la presentazione dello spettacolo RITI DI PASSAGGIO, dedicato a Lucien Bruchon.

Si ispira alla sacralità di tutti quei momenti che segnano il passaggio alle diverse fasi esistenziali o scandiscono l’evoluzione stessa dell’individuo in questa Vita terrena fino al passaggio a nuove dimensioni. Una sacra autorizzazione che permette di rovesciare l’esperienza individuale in quella collettiva e che accompagna ad una nuova condizione di equilibrio e quindi di rinascita. Chiude la giornata, alle ore 20:00 il Concerto Meditativo di Dionisia Cudalb.

All’interno del progetto è previsto il Workshop Intensivo di Danza Contemporanea in outdoor per danzatori e danzatrici dal titolo Abitiamo gli spazi, con la docente/coreografa internazionale Paola Sorressa, incentrato sul mondo della Video Danza. Il percorso formativo prevede la realizzazione di videoclip nei luoghi storici della Città.

Ingresso a pagamento posto unico 5€. Biglietteria in loco e on line Vivaticket. Per info e prenotazioni è possibile scrivere: [email protected].

Maggiori informazioni su: www.mandaladancecompany.com