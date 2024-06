Al Teatro Nuovo di Arcore Agostino De Angelis ospite nell’evento della Danzart Academy di Biassono –

Nel Comune di Arcore, sabato 8 giugno all’interno del Teatro Nuovo, si svolgerà l’evento dedicato ai 20 anni di attività della famosa scuola di Danza, Danzart Academy di Biassono. Un’eccellenza sul territorio della Brianza, che diffonde l’amore per la danza, un’arte che racchiude in sé eleganza, grazia e passione, tra i giovani e non solo.

E proprio per festeggiare questi vent’anni di attività, si terrà un galà straordinario, che vedrà salire sul palco ospiti di prestigio, accolti con entusiasmo dal direttore della scuola Matteo Capizzi e dal suo staff e la partecipazione di special guest, che daranno vita ad uno spettacolo indimenticabile attraverso proprie esibizioni, tra questi l’attore e regista Agostino De Angelis, i ballerini Đỗ Hoàng Việt Shiney, Ernald Matoshi, Mirko Cicciari, Andrea Pujatti e Cetty, il coro Saboys, il comico musicale Carlo Amleto, e molti altri. Una serata tutta all’insegna dell’arte e della bellezza, che vedrà protagonisti anche gli allievi della Danzart Academy, che si esibiranno per celebrare questo importante anniversario. Perché è grazie a loro, alla loro dedizione e al loro talento, che la Danzart Academy ha raggiunto questo traguardo. La Danzart Academy di Biassono non è solo un luogo in cui si impara a muoversi con grazia e eleganza. È molto di più. È un ambiente in cui i ragazzi possono crescere, esprimere la propria personalità e scoprire le proprie passioni. È un luogo in cui si coltivano valori importanti come la disciplina, l’impegno e il rispetto per se stessi e per gli altri.