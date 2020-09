Share Pin 2 Condivisioni

Il Direttore Marcolongo: “Contiamo di posare presto la prima pietra del nuovo building assistenziale”

Al Sant’Andrea inaugurate aree di sosta gratuite per gli operatori sanitari –

Al Sant’Andrea di Roma sono state inaugurate le nuove aree di sosta gratuite per gli operatori sanitari dell’Azienda ospedaliero-universitaria.

Era presente Alessio D’Amato, Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio.

Lo spazio, precedentemente destinato a magazzino ospedaliero, è stato oggetto di lavori di riqualificazione e adattamento per accogliere un nuovo parcheggio asfaltato con manto drenante e capienza pari a 244 posti auto.

Un intervento su oltre 7.000 mq concluso in poco più di un anno nonostante i mesi di sospensione dei lavori dovuti al lockdown.

“Questa azienda ospedaliera – ha specificato D’Amato –, che è un vero e proprio campus, soffre per la viabilità di accesso e deve guardare al futuro”.

Per l’assessore regionale l’accessibilità e la mobilità pubblica sono degli elementi fondamentali

“Abbiamo bisogno che l’Amministrazione comunale di Roma metta al centro della sua programmazione la mobilità di accesso all’ospedale anche attraverso collegamenti pubblici ecosostenibili con il nodo di scambio di Saxa Rubra” – prosegue.

“Qui ogni giorno giungono migliaia di studenti e di cittadini e le arterie di accesso sono assolutamente insufficienti” – ha concluso D’Amato.

il Direttore generale, Adriano Marcolongo, ha dichiarato che “Quest’area non è solo un parcheggio, ma la dimostrazione che la pandemia non ci scoraggia e non ci ferma”.

“Contiamo di posare presto la prima pietra del nuovo building assistenziale su cui è stata avviata la conferenza dei servizi, che aumenterà l’offerta regionale di spazi ambulatoriali e di degenza” – ha concluso Marcolongo.