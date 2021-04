Share Pin 1 Condivisioni

184 mila dosi di vaccino saranno consegnate direttamente alle strutture sanitarie

Aifa: vaccino Johnson & Johnson per gli over 60

Dopo il via libera di Ema, anche il vaccino di Johnson & Johnson sarà somministrato in via preferenziale agli over 60. È quel che emerge dal Ministero della Salute e dall’Aifa.

Non sono state fissate limitazioni di età, ma l’agenzia europea ha segnalato che tutti i gravi eventi avvenuti si sono verificati in persone con età inferiore ai 60 anni, proprio come con Astrazeneca. Pertanto la somministrazione deve essere destinata a coloro che necessitano di essere protetti in via prioritaria.

Saranno consegnate 184 mila dosi di vaccino direttamente alle strutture sanitarie.