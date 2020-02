Condividi Pin 2 Condivisioni

La Regione Lazio, in collaborazione con Arsial, partecipa alla più grande fiera internazionale dedicata al settore dell’ortofrutta in programma fino al 7 febbraio

”Agricoltura, l’ortofrutta di qualità del Lazio al Fruit Logistica di Berlino”

La Regione Lazio, in collaborazione con Arsial, partecipa a Fruit Logistica, la più grande fiera internazionale dedicata al settore dell’ortofrutta in programma a Berlino fino al 7 febbraio allo spazio espositivo di Messe Berlin (Hall 4.2 stand C 07).

Il Lazio, in uno spazio di 180 mq sarà presente con circa 150 produttori (Agripeppe, AOP CSC Lazio, C.O.P.A., Funghidea, Torpedino), per promuovere a livello internazionale le eccellenze ortofrutticole insieme al suo immenso patrimonio turistico e culturale.

Durante le giornate fieristiche i visitatori dello stand Lazio potranno infatti intraprendere un viaggio tra sensazioni visive, olfattive e percettive con le degustazioni preparate dal giovane chef Francesco Capirchio e dal mastro gelatiere Mauro Serani, in collaborazione con Agrocamera.

Una occasione importante per promuovere un comparto strategico, che offre grandi opportunità economiche agli imprenditori agricoli e agli operatori commerciali, e allo stesso tempo per veicolare ai consumatori una giusta e corretta informazione sulla qualità e sulla sicurezza degli alimenti.