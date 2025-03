Agricoltura, allevatori e Lega in Regione Lazio sulle problematiche della peste suina

Milozzi: “Ci vuole un’adeguata compensazione, questo settore deve tornare a produrre reddito e garantire un futuro alla zootecnia”

Ieri presso la Direzione Regionale dell’ Agricoltura della Regione Lazio, il responsabile regionale delle attività produttive della Lega, Riccardo Milozzi, insieme ai presidenti delle associazioni agricole di Cia e Confagricoltura di Roma e Provincia, ha preso parte all’ incontro con alcuni allevatori di suini che a seguito del primo caso di peste suina, avvenuta nel Maggio 2022, hanno subito l’abbattimento dei propri animali. A tal proposito , si è discusso delle difficoltà legate ai ristori ancora non ricevuti e allo stesso tempo, si è ascoltato quelle che sono le loro richieste in merito alla ripartenza delle loro attività. ” È fondamentale che le istituzioni si impegnino a supportare il settore e garantire un’ adeguata compensazione per le perdite subite, al fine di consentire a queste aziende di poter ripartire a distanza di anni con la loro attività e tornare a fare reddito, con la speranza di dare un grande contributo all’economia locale- ha riferito Riccardo Milozzi”

Riccardo Milozzi, responsabile agricoltura Lega Lazio