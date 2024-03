Aeroporti di Fiumicino e Ciampino, primi in Europa nelle loro categorie

Ancora una volta, la settima consecutiva per l’esattezza, l’aeroporto di Fiumicino “Leonardo da Vinci”si conferma miglior scalo d’Europa nella categoria degli aeroporti con oltre 40 milioni di passeggeri. Quest’anno però vi è una novità, ad affiancare questo primato troviamo per la prima volta anche il “Giovan Battista Pastine” di Ciampino, miglior aeroporto nella categoria da 5 a 15 milioni di passeggeri.

A stabilire questi risultati è il sondaggio annuale che viene fatto da “Airport Service Quality (Asq) Award” l’associazione internazionale di categoria degli aeroporti di tutto il mondo, Airport Council International (Aci) World, in collaborazione con Amadeus, azienda leader nel settore delle tecnologie per il settore travel. – ACI World ha analizzato le preferenze di circa seicentomila passeggeri in oltre 400 aeroporti in tutto il mondo su oltre 30 indicatori relativi all’esperienza aeroportuale alle partenze e agli arrivi e, oltre al “Best Airport” award, ha premiato l’eccellenza di Roma Fiumicino in tutte le categorie considerate: Airport with the Most Dedicated Staff in Europe, Easiest Airport Journey in Europe, Most Enjoyable Airport in Europe, Cleanest Airport in Europe.

Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma, ha dichiarato: “Quella di oggi è, per AdR, una giornata storica: per la prima volta gli scali di Fiumicino e Ciampino vengono premiati insieme a livello internazionale per la qualità e i servizi offerti ai passeggeri. E’ un risultato straordinario quello del “Leonardo da Vinci” come miglior aeroporto d’Europa e unico grande hub al mondo a vincere in tutte le categorie considerate dall’Airport Service Quality 2023.

E il traguardo raggiunto anche dal “G.B. Pastine” di Ciampino, premiato per la prima volta come “Best Airport” nella propria categoria, è la testimonianza concreta che la differenza è fatta dalle nostre persone, oltre che dal metodo, dall’impegno quotidiano e dall’immensa passione che contraddistinguono tutta la nostra comunità aeroportuale. Ancora una volta consideriamo questi momenti solo delle tappe, di un percorso sempre più virtuoso di sviluppo sostenibile per il territorio, per Roma e per l’Italia intera”.

Aeroporto di Fiumicino