“Cerchiamo testimoni per capire cosa è successo”

“Aereo nel Tevere, cerchiamo testimoni per capire cosa è successo veramente” –

di Cristiano Orsini

Era il 25 maggio scorso quando un aereo precipitò nel Tevere a Roma. Erano circa le tre di pomeriggio e Cerveteri non potrà mai

dimenticarlo perché alla cloche di quel velivolo c’era un nostro giovane concittadino: Daniele Papa.

Aveva appena 22 anni e si affacciava alla vita, al mondo… letteralmente. Amava volare, era ligio al dovere ed era preciso e diligente, proprio come vogliono ricordarlo i suoi genitori, Mario e Franca, e sua sorella Isabella. Una bella famiglia, fondata su sani principi e valori fondamentali. E Daniele era, infatti, un bravo ragazzo con le idee chiare. Molto impegnato nella vita sociale, parrocchiale e con la protezione civile. Ottimi rendimenti scolastici; aveva passato un anno in Australia per perfezionare il suo inglese, lavorando senza mai pesare su nessuno, con il sogno un giorno di farvi ritorno magari in pianta stabile; cresciuto nel mondo dell’aviazione, con il padre pilota e la mamma nello stesso ambito. Insomma, aveva

gettato delle solide basi per decollare e spiccare finalmente… il suo volo. Un decollo che però non potrà mai avvenire a causa di quel tragico incidente che l’ha strappato alla vita troppo presto. Il 25 maggio tutto si è interrotto. Come se un filo si fosse spezzato invece di continuare ad allungarsi.

Eppure su questo incidente esistono ancora domande che attendono risposte. Mario e Franca vogliono sapere cosa è veramente successo quel pomeriggio. Un incidente, l’aereo è precipitato nel fiume, ok… ma perché? Mario, il papà – è bene ricordarlo – è un comandante di linea con esperienza anche come istruttore di volo negli Stati Uniti, sa bene di cosa si

sta parlando. La Procura sta indagando per omicidio. Gli indagati sono l’istruttore pilota che era

seduto affianco a Daniele su quell’aereo, Cito Giannandrea, e l’Amministratore Delegato della scuola di volo UrbeAero,

Domenico Calia. Qualche giorno fa è andato in onda durante

Pomeriggio Cinque, la trasmissione di Barbara D’Urso, un servizio

attraverso il quale la famiglia Papa ha fatto un appello di testimonianza per cercare qualcuno che possa aver visto l’aereo cadere quel giorno; quindi noi abbiamo deciso di contattarli, avendo avuto così il piacere (sincero) di conoscere i genitori e la sorella di Daniele. Gli abbiamo rivolto qualche domanda.

Sig. Mario, cosa vi ha spinti a contattare la trasmissione di Barbara D’Urso?

“Noi stiamo cercando testimoni oculari o registrazioni video (attraverso apparecchi fissi o mobili) che quel giorno possa aver

visto l’aereo cadere. Vogliamo sapere in che modo è caduto. Sapere che tipo di rumore, se lo faceva, il motore. Come stava volando prima di cadere. Se è caduto virando

o in avvitamento. Lo so,

possono sembrare richieste

strane, ma sarebbe invece

fondamentale ai fini delle

indagini.

Ricordo quindi

che l’incidente si è verificato tra le 14.50 e le 15.10

del 25 maggio, la zona è

tra la via Flaminia

Nuova-via Salaria-via

Vitorchiano, è anche presente una lunga pista

ciclopedonale in quella

zona quotidianamente

percorsa da centinaia di

persone. Se qualcuno si

trovava li quel giorno e

ha visto l’aereo cadere

ci contatti, per favore. Vorrei sottolineare che la drammaticità

della situazione è stata accentuata dal fatto che io, mia moglie e Isabella abbiamo saputo dell’incidente aereo attraverso i social e i

telegiornali. Solo dopo 3 ore. Sono stato io a contattare la Scuola Urbe Aero, loro non mi hanno mai chiamato, voglio pensare che esista qualche forma di protocollo interno alla scuola, che

seppur legale, sarebbe umanamente intollerabile. Un fatto che

mi ha fatto malissimo. Dalla scuola UrbeAero, oltre alle condoglianze di circostanza, una piccola

assistenza psicologica e la presenza ai funerali di mio figlio, non si

è mai fatto sentire nessuno. Spariti. Mio figlio è stato cancellato, come un file. Ci siamo sentiti abbandonati a noi stessi”.

Cosa esattamente volete sapere, cos’è che non vi è

chiaro? “La dinamica dell’incidente innanzitutto. Il problema sta nel fatto che l’aereo è caduto a poche centinaia di metri dall’aeroporto dell’Urbe (da dove è

decollato) in un punto dove si

suppone che neanche la torre di

controllo ha potuto vedere chiaramente l’ultima manovra che

stava effettuando in quel

momento perché la pista è separata dal fiume da un rilievo, una

sporgenza, una barriera che evita,

in caso di esondazione del fiume,

l’allagamento dell’aeroporto, ma

impedisce anche la vista in quel

tratto, dove tra l’altro non è puntata nemmeno una telecamera di

sorveglianza. Quel che è certo è che prima di cadere l’aereo ha colpito un albero sul vetro della cabina di pilotaggio, infatti i risultati

dell’autopsia dicono che Daniele

ha riportato un violento trauma

cranico, il che significa che con

molta probabilità Daniele quando

ha toccato l’acqua era già morto.

Quando è stato ritrovato, dopo

due giorni dall’incidente, Daniele

era ancora legato al sedile. Voglio

sottolineare che Daniele praticava

anche sub da diversi anni, quindi

se fosse rimasto cosciente in seguito al primo impatto con l’albero

sarebbe riuscito con molta probabilità a slacciarsi la cintura, come

invece è riuscito a fare il pilota

istruttore che si è salvato”.

Per aiutare la famiglia Papa è stata

aperta una pagina Facebook

denominata “danyboy”, da qui

sarà possibile mettersi in contatto

con loro. Oppure contattate il

nostro giornale, saremo poi noi a

fare da tramite.