Adrenalina sul litorale: a Fiumicino sbarca il Grand Prix Aquabike 2026 tra campioni, scuole e i vertici dello sport

Fiumicino torna a trasformarsi nella capitale della velocità acquatica. Da venerdì 18 a domenica 20 settembre 2026, lo specchio d’acqua di Piazzale Molinari ospiterà il Grand Prix Fiumicino Aquabike, evento di chiusura del Campionato Italiano Moto d’Acqua – Trofeo Regione Lazio. La manifestazione, organizzata per il quarto anno consecutivo dall’ASD Cast Sub Roma 2000 sotto l’egida della FIM e col supporto delle istituzioni locali e del CONI Lazio, vedrà la partecipazione di ben 150 piloti nazionali.
L’edizione di quest’anno riserva un’attenzione particolare alle nuove generazioni: la mattina di venerdì 18 settembre sarà interamente dedicata a 400 studenti delle scuole locali per promuovere la cultura del mare e dello sport responsabile. Nel tardo pomeriggio di sabato 19, inoltre, si terrà un momento storico per la Motonautica italiana: il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio e altri vertici federali scenderanno in acqua per provarsi in prima persona alla guida dei mezzi.
Scheda Sintetica dell’Evento
|Dettaglio
|Informazione
|Date e Luogo
|18-20 Settembre 2026
|Organizzatore
|ASD Cast Sub Roma 2000 (FIM)
|Partecipanti
|150 piloti agonisti + 400 studenti coinvolti
|Patrocini
|Comune di Fiumicino, Regione Lazio, CONI Lazio
Programma delle Giornate
- Venerdì 18 settembre
- 09:00 – 13:00: Attività didattiche e dimostrative per le scuole con gli Istruttori Federali FIM.
- 15:30: Allestimento del circuito e apertura delle iscrizioni per i piloti.
- Sabato 19 settembre
- 08:30 – 13:00: Prove libere e prima manche ufficiale di gare.
- 14:00: Seconda sessione di competizioni pomeridiane.
- 17:00: Evento speciale con il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio e i vertici delle Federazioni Sportive in acqua.
- Domenica 20 settembre
- 08:30: Prove libere e avvio della fase finale del campionato.
- 14:00: Ultima manche decisiva.
- 18:00 (circa): Cerimonia di premiazione e chiusura dell’evento.