Adrenalina sul litorale: a Fiumicino sbarca il Grand Prix Aquabike 2026 tra campioni, scuole e i vertici dello sport

Fiumicino torna a trasformarsi nella capitale della velocità acquatica. Da venerdì 18 a domenica 20 settembre 2026, lo specchio d’acqua di Piazzale Molinari ospiterà il Grand Prix Fiumicino Aquabike, evento di chiusura del Campionato Italiano Moto d’Acqua – Trofeo Regione Lazio. La manifestazione, organizzata per il quarto anno consecutivo dall’ASD Cast Sub Roma 2000 sotto l’egida della FIM e col supporto delle istituzioni locali e del CONI Lazio, vedrà la partecipazione di ben 150 piloti nazionali.

Adrenalina sul litorale: a Fiumicino sbarca il Grand Prix Aquabike 2026

L’edizione di quest’anno riserva un’attenzione particolare alle nuove generazioni: la mattina di venerdì 18 settembre sarà interamente dedicata a 400 studenti delle scuole locali per promuovere la cultura del mare e dello sport responsabile. Nel tardo pomeriggio di sabato 19, inoltre, si terrà un momento storico per la Motonautica italiana: il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio e altri vertici federali scenderanno in acqua per provarsi in prima persona alla guida dei mezzi.

Scheda Sintetica dell’Evento

Dettaglio Informazione Date e Luogo 18-20 Settembre 2026 Organizzatore ASD Cast Sub Roma 2000 (FIM) Partecipanti 150 piloti agonisti + 400 studenti coinvolti Patrocini Comune di Fiumicino, Regione Lazio, CONI Lazio

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