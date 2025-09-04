Addio a Re Giorgio: si è spento a 91 anni il leggendario stilista Giorgio Armani

Milano si inchina a uno dei suoi figli più illustri: è scomparso all’età di 91 anni Giorgio Armani, icona indiscussa della moda mondiale. La notizia, comunicata dal gruppo Armani, segna la fine di un’era per il costume contemporaneo, segnata dalla visione e dall’infaticabile dedizione di un uomo che ha rivoluzionato lo stile.

Armani, soprannominato “Re Giorgio”, si è spento serenamente nella sua abitazione, dove si trovava in convalescenza. L’azienda ha sottolineato come lo stilista abbia lavorato fino agli ultimi giorni, un tributo alla sua natura instancabile e al suo profondo legame con la sua creazione.

Considerato un innovatore, Armani ha liberato la moda femminile e ridefinito l’eleganza con un’estetica pulita e senza tempo.

L’azienda ha confermato che la sua visione e i suoi valori continueranno a guidare il gruppo, portando avanti l’eredità di un genio creativo. La camera ardente sarà allestita all’Armani/Teatro di via Bergognone 59 a Milano, dove sarà possibile rendere omaggio allo stilista il 6 e 7 settembre. I funerali si svolgeranno in forma privata.