Addestramento: Vigili del Fuoco impegnati in operazioni di soccorso alpino

Nella giornata di ieri, 14 gennaio, in località Monte Livata, il gruppo di lavoro del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma, specializzato nel soccorso alpino speleo fluviale (SAF), ha eseguito operazioni di outdoor training al fine di testare determinate manovre tecniche di salvataggio in ambiente nevoso. La temperatura proibitiva e le condizioni meteo avverse hanno reso più impegnative le procedure di addestramento che hanno riguardato: gli ancoraggi su neve, movimentazione e fissaggio attrezzature tecniche, ricerca punti fissi di ancoraggio, way point tramite gps, in presenza del funzionario responsabile SAF e del capo nucleo. L’esito positivo di tali operazioni di addestramento può creare delle premesse affinché venga coinvolto tutto il personale con abilitazioni SAF a successive attività di esercitazione e pratica in simili scenari.