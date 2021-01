Share Pin 5 Condivisioni

Un nuovo punto di riferimento per edilizia e ristrutturazioni, con tutto l’occorrente per rasatura, pittura, isolamento termico, trattamento antimuffa e molto altro

Esplode a Ladispoli la passione per il colore con AD Kolor, il colorificio nato dall’idea e dall’impegno di Azzurra Duranti. Un nuovo punto di riferimento per chi opera nel settore dell’edilizia e delle ristrutturazioni, ma anche per chi ha l’hobby del “fai da te” e intende dare un nuovo tocco di colore al proprio ambiente abitativo e lavorativo.

In Via dei Garofani a Ladispoli (zona Cerreto – Campo Sportivo) AD Kolor è un vero e proprio paradiso del colore, con la vendita al dettaglio di tutto ciò che riguarda la pittura e la finitura.

“La passione per i colori non nasce dall’oggi al domani, ma devi averla dentro” conferma Azzurra Donati, che alcune settimane dopo la prima apertura, si appresta ad inaugurare ufficialmente il suo colorificio. “Per realizzare grandi cose non dobbiamo solo agire ma anche sognare, non solo pianificare ma anche credere. Questo è quello che ho fatto anche io: ci ho creduto alla grande. Benvenuti nel mio colorificio!“.

Un nuovo colorificio a Ladispoli dove trovare tutto per pittura e finitura

AD Kolor è fornitissimo di tutto ciò che riguarda l’applicazione e il trattamento del colore. Guidati da Azzurra, professionista con ben 19 anni di esperienza nel settore dell’edilizia e con una passione tutta speciale per i colori, è possibile trovare tutto quello di cui si ha bisogno: pitture, solventi, rulli, pennelli e pennellesse, nastri, teli, decorativi e una vasta gamma di prodotti specifici per professionisti e amatori.

Qui si possono trovare tutti i tipi di pittura, dalle pitture traspiranti per combattere muffe e condensa, a quelle lavabili e smacchiabili, particolarmente indicate anche in cucina e negli spazi dedicati ai bambini, agli smalti e le pitture al quarzo per uso esterno e persino il quarzo anti alga, anche per uso professionale, destinati quindi ad applicatori e cantieri edilizi.







AD Kolors Ladispoli, non solo colore: ciclo completo trattamento anti muffa e isolamento termico

All’interno degli edifici, sia nelle abitazioni che nei locali dedidicati alla propria attività professionale, molto spesso ci si trova a combattere con il problema della condensa e della formazione di muffe. Un problema, quindi, strettamente connesso anche con la salute e che quindi è necessario risolvere in maniera definitiva: AD Kolor offre tutti i prodotti necessari al completamento del ciclo anti muffa, che permette di rendere gli ambienti più salubri ed esteticamente molto più piacevoli.

Anche per chi intende realizzare il cosiddetto “cappotto” e provvedere ad un completo isolamento termico dei propri locali, da AD Kolor è possibile trovare tutti i prodotti per la finitura e i conigli su quali scegliere e come utilizzarli al meglio.

Servizio tintometrico e spettrofotometro: l’arte incontra la scienza

Gli addetti ai lavori lo conoscono bene ma non sempre è possibile avere a disposizione un servizio di lettura del colore che restituisca esattamente il risultato che cerchiamo. Da AD Kolor Ladispoli è disponibile uno strumento diventato al giorno d’oggi indispensabile e cioè lo spettro fotometro, che permette di leggere il colore con un dettaglio altissimo, compreso tra i 400 e i 700 nanometri, quindi precisissimo.

Raggiungere AD Kolor è facilissimo (segui le indicazioni stradali). Per mettersi in contatto con il punto vendita è possibile chiamare il numero di telefono 339 108 1861 oppure seguire AD Kolor sui social network (pagina facebook, pagina instagram).

