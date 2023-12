Ad Allumiere il Natale Creativo e Solidale – Anche questo anno il calendario natalizio quest’anno sarà improntato con criteri solidaristici. Oltre agli appuntamenti di piazza anche numerosi appuntamenti di carattere sociale accompagneranno i cittadini allumieraschi durante le festività natalizie. Oltre alle tradizionali iniziative promosse dalle scuole di danza locali, dai gruppi parrocchiali, dall’Associazione “Amici della musica”, oltre al tradizionale presepe vivente organizzato presso la frazione La Bianca, alle storiche pastorelle che allieteranno la notte antecedente la vigilia, quest’anno sono in programma iniziative presso il centro anziani e con i bambini su temi distretta attualità come la marginalità, il disagio sociale, la solitudine.

Il Natale non può ridursi ad essere soltanto un momento di consumo e divertimento, essa senza dubbio un momento di grande gioia per tutti noi, ma è anche il momento dell’anno in cui si celebra la famiglia e la comunità. Tante le attività laboratoriali dedicate ai bambini con la possibilità di vivere il Natale dal punto di vista della manualità e della animazione. Proprio per questa ragioni abbiamo pensato che fosse necessario proprio sotto le feste di Natale mettere in atto iniziative pubbliche per tenere viva l’identità di comunità che in questo periodo dell’anno si fa più calorosa. Il calendario di Natale di quest’anno pensato proprio per tenere insieme gli affetti e i legami tra i giovani e gli anziani della nostra comunità, è pensato affinché sia un Natale per tutti e di tutti e perché sia un Natale in occasione del quale nessuno debba sentirsi escluso.

Il programma del Natale Creativo e Solidale è realizzato in collaborazione con Enel Spa.