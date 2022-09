Ad Allumiere arriva Eleonora Cecere

Appuntamento questa sera alle 21.15 in piazza della Repubblica ad Allumiere

Appuntamento questa sera in piazza della Repubblica ad Allumiere, alle 21.15, con Eleonora Cecere Official tour 2022.

CHI E’ ELEONORA CECERE

Inizia la sua carriera vincendo il concorso nazionale per giovanni talenti “Star Sprint” a soli 6 anni.

Arriva il cinema dove è stata diretta dai più grandi registi, solo alcuni nomi come Fellini e Scola. Ha lavorato al fianco di gente come Gassman, Castellitto, Dapporto, Sandrelli, Dellera, Ottavia Piccolo, Philippe Noiret. Poi la tv. Ben due edizioni di “Domenica In”, per poi arrivare al grandissimo successo con “Non è la Rai” dove partecipa a tutte le edizioni, diventando uno dei volti più noti. Ancora in Tv con “Stasera mi butto” con Pingitore e “Libero” e ancora per ben quattro anni in “Tappeto Volante” con Rispoli.

In teatro al fianco di grandissimi attori quali: Enrico Montesano (teatro Sistina), Franco Oppini, Gegia, Nadia Rinaldi, Stefano Ambrogi e Alfiero Alfieri, sempre nel ruolo di “primadonna”.

Quest’ anno in uscita con due singoli remix dedicati alla Carrà, con la quale ha condiviso un percorso ai tempi di Gianni Boncompagni il quale scrisse proprio per Eleonora:”J want you J need you”

Quest’anno ha preso parte ad “All togheter now” 2022, Canale 5 in prima serata dove era uno dei giurati. Sempre quest’anno ja partecipato ad “Avanti un altro Vip”…..

Attualmente è la presentatrice ufficiale di Miss Universal Beauty, concorso internazionale di bellezza e in tour con il suo Spettacolo:”Eleonora Cecere Official Tour 2022″ interamente live, dove balla e canta, accompagnata dal suo corpo di ballo, per 90 minuti, senza nessuna pausa!

Il Tour è stato presentato in conferenza stampa il 21/04/2022 presso la Sala Mechelli della Regione Lazio.