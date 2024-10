ACEA Ato 2 annuncia che il 15 ottobre 2024 verrà sospeso il flusso idrico nel comune di Cerveteri per interventi di manutenzione volti a migliorare l’efficienza del servizio.

ACEA Ato 2 comunica che il giorno 15/10/2024, dalle ore 8:00 alle ore 16:00, si svolgeranno importanti interventi di manutenzione volti a migliorare l’efficienza del servizio, con conseguente sospensione del flusso idrico in alcune aree. Sarà coinvolto l’intero comune di Cerveteri, ad eccezione di Valcanneto e Marina di Cerveteri. Potranno essere interessate alla sospensione anche zone limitrofe a quelle citate. Per ridurre i disagi, ACEA Ato 2 ha predisposto autobotti in stazionamento nei seguenti punti: Via Settevene Palo (fronte Istituto Scolastico “Giovanni Cena”), Via Doganale – Borgo San Martino (fronte Istituto Scolastico) e Via Fosso dei Centocorvi (fronte RSA).

NUMERO VERDE 800 130 335