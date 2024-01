Manutenzione sulla rete idrica: Acea Ato 2 mette a disposizione autobotti e servizi di supporto

Acea, giovedì 11 gennaio sospensione idrica ad Anguillara –

Per lavori di manutenzione sulla rete idrica, giovedì 11 gennaio si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Comune di Anguillara.

In particolare, le zone interessate sono le seguenti: via Montano e vie traverse, via Giovanni Pascoli e vie traverse, via San Francesco d’Assisi (da via Montano verso strada vicinale dei Vignali) e vie traverse, via vicinale dei Vignali e vie traverse, via Carlo Alberto dalla Chiesa e vie traverse, via Cesare Battisti e vie traverse, via Fabio Filzi e vie traverse, via Monte Pendola e vie traverse, via Marco Polo e vie traverse, via Anguillarese e traverse da Fabio Filzi a via Lago di Orta, via di Ponte valle Trave e vie traverse, via Poggio dei Pini e vie traverse, via Giuseppe Mazzini e vie traverse, via Enrico Mattei e vie traverse, via Beethoven e vie traverse, via Redipuglia e vie traverse, via Grazioli, zone limitrofe.

Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile in via San Francesco d’Assisi 271, parcheggio campo sportivo vicinale dei Vignali, parcheggio via Ponte Valle Trave 8.

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.

Acea Ato 2 si scusa per il disagio.