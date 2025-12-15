Abi, aumenta ancora crescita dei prestiti a novembre, +1,9%

Ai massimi da fine 2022. Tassi mutui casa in calo di un punto al 3,30%

Anovembre 2025, l’ammontare dei prestiti a imprese e famiglie è cresciuto dell’1,9% su base annua, più di quanto era cresciuto ad ottobre (+1,7%), quando i prestiti alle famiglie erano cresciuti del 2,2% e quelli alle imprese dell’1,2%.

Per le famiglie è l’undicesimo mese consecutivo in cui si è registrato un incremento e per le imprese è il quinto mese consecutivo in cui sono cresciuti i finanziamenti.

E’ quanto risulta dal rapporto mensile dell’Abi. Si tratta del livello massimo dalla fine del 2022. Per quanto riguarda i mutui il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è calato al 3,30% (3,31% nel mese precedente; 4,42% a dicembre 2023); il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è calato al 3,44% (3,52% nel mese precedente; 5,45% a dicembre 2023); il tasso medio sul totale dei prestiti (quindi sottoscritti negli anni) è stabile al 3,96%.