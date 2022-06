Cresce l’abbandono degli animali durante il periodo estivo, Susanna Tedeschi: “Stiamo vivendo una situazione impossibile”

Susanna Tedeschi, presidente dell’associazione Dammi la Zampa Onlus, denuncia una situazione ingestibile e dichiara:” “Questa volta siamo noi a chiedere aiuto!

Cerchiamo di rispondere a le tantissime emergenze, cerchiamo di aiutare tutti coloro che hanno difficoltà con gli animali, cerchiamo di non lasciare indietro nessuno di qualsiasi specie esso sia… ma non sempre ci riusciamo, pur dando il massimo del nostro tempo, del nostro cuore e dei nostri stipendi! I volontari altri non sono che persone comuni che molto spesso cercano di fare miracoli in situazioni impossibili”.







Abbandono degli animali fuori controllo, l’ass. Dammi la Zampa chiede aiuto

“Quella che stiamo vivendo questa estate è proprio una situazione impossibile! Gli abbandoni ormai sono fuori controllo. Ogni giorno riceviamo decine e decine di richieste di aiuto e recuperiamo tantissimi animali in difficoltà del territorio… siamo ormai allo stremo delle forze, i posti disponibili per aiutare gli animali nel rifugio e nelle case private di noi volontarie sono finiti, ci ritroviamo a pagare anche pensioni per evitare il canile o la morte in strada a molte creature”.

Arriva forte e chiara la richiesta d’aiuto del gruppo. “Ci servono aiuti concreti: cibo, farmaci e la possibilità di pagare le tantissime spese veterinarie che sosteniamo. Noi non siamo volontari da depliant, non siamo una grande associazione nazionale, siamo in realtà 5 persone con i problemi, il lavoro e la famiglia come tutti, ma ci stiamo provando con tutto il cuore a fare del nostro meglio per aiutare chi non può farcela da solo. Ora siamo noi a chiedervi di non lasciarci sole”.

“Grazie a tutti coloro che potranno aiutare” conclude Susanna.

Contatti per le donazioni all’associazione Dammi la Zampa

DONAZIONI:

C.c. N: 001022722209 Poste Italiane

IBAN: IT53 Z076 0103 2000 0102 2722 209

5×1000

C.F. 91066210583

Intestazione: Associazione Dammi la Zampa

Piazza della Vittoria 21 LADISPOLI 00055

[email protected]