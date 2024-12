Abbandoni di rifiuti e mastelli non associati: a Cerenova 28 sanzioni e sei denunce

Controlli congiunti di Rieco e Polizia Locale, controlli anche in sei condomini

Proseguono i controlli congiunti da parte della Rieco Spa e Polizia Locale, sulla conformità dei mastelli per la raccolta differenziata esposti quotidianamente dai cittadini. Sotto la lente di ingrandimento, ancora la Frazione di Cerenova, ed in particolar modo quelle zone che nel tempo hanno fatto giungere il maggior numero di segnalazioni da parte dell’utenza alla Giunta e agli uffici comunali.

Dopo le 12 sanzioni elevate la scorsa settimana, ed il ritiro di 20 mastelli per non conformità o mancanza di associazione all’utenza, in questa nuova giornata di controlli sono state elevate ulteriori 28 sanzioni, rimossi 29 mastelli ed effettuati controlli in 6 condomini. Scattate inoltre 6 denunce nei confronti di cittadini che hanno abbandonato i rifiuti in strada.

“Come annunciato nei giorni scorsi, sono in corso controlli nel territorio per contrastare le criticità legate al mancato rispetto delle regole della raccolta differenziata porta a porta – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – ancora oggi, a distanza di tanti anni dall’introduzione del sistema porta a porta, abbiamo utenti che nlnon rispettano i calendari di esposizione o peggio ancora, abbandonano i propri rifiuti in strada. Oltre alle sanzioni, sono stati ritirati per mancata associazione all’utenza, 29 mastelli. Dunque, chi tornando a casa non troverà il proprio mastello, dovrà recarsi all’Ecosportello del Parco della Legnara per ritirarne uno nuovo e procedere con la regolare registrazione. Si spera che nei controlli che continueremo a fare, il numero di sanzioni e di mastelli che siamo siamo stati costretti a ritirare, cali drasticamente”.

Tutte le informazioni sul servizio di Igiene Urbana sono disponibili sul sito internet del Comune di Cerveteri www.comune.cerveteri.rm.it, sulla pagina Facebook “Cerveteri chiama a Raccolta” e sulla App Junker. L’eco-sportello è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00