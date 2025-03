A12, chiusure notturne a Torrimpietra

Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire attività di ispezione e manutenzione sottovia, sarà chiusa Torrimpietra, secondo il seguente programma:

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 1 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 2 APRILE

-in entrata verso Civitavecchia/SS1 Aurelia.

In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Cerveteri Ladispoli.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 2 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 3 APRILE

-in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia/Civitavecchia.

In alternativa, si consiglia:

-in entrata verso Roma: Maccarese Fregene;

-in uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia/Civitavecchia: Cerveteri Ladispoli.