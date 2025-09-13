 
Senza categoria

A12, chiuso per una notte lo svincolo di Fiumicino

13 Settembre 2025

Sarà chiuso in direzione Civitavecchia per ispezione delle barriere spartitraffico

Per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 15 alle 6:00 di martedì 16 settembre, sarà chiuso, per chi percorre la T93 Roma-Fiumicino e proviene da Fiumicino, lo svincolo di immissione sulla A12 Roma-Civitavecchia, verso Civitavecchia/SS1 Aurelia.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla Roma-Fiumicino, verso Roma, uscire allo svincolo Nuova Fiera di Roma e riprendere la Roma-Fiumicino verso Fiumicino, per poi immettersi sulla A12 Roma-Civitavecchia.