Appuntamento dal 9 al 10 settembre con la manifestazione promossa per il terzo anno dall’associazione Sintonia all’interno del Trevignano Summer Fest

A Trevignano Romano il “Naturarte – dal benessere alla sostenibilità” –

Sabato 10 e domenica 11 settembre il Parco Giochi Comunale di Via degli Asinelli 17 sarà sede di laboratori interattivi, workshop, concerti, performance live, conferenze, tavole rotonde, offerte culinarie tutte tese alla riscoperta dell’essenza dell’Essere Umano tra Corpo, Cuore e Mente!

“Il Festival NaturArte completa il Trevignano Summer Fest unendo a momenti ludici e performance artistiche opportunità di riflessione e approfondimento sulle tematiche che più stanno a cuore a tutti noi: la sostenibilità e l’ambiente – dichiara Luca Galloni, Vicesindaco e Assessore al turismo e spettacolo del Comune di Trevignano Romano, che prosegue “È soprattutto l’occasione per conoscere e sperimentare con leggerezza un nuovo modo di vivere i luoghi e gli aspetti umani interiori in relazione ai cambiamenti del mondo non solo climatici ma anche sociali, culturali ed economici. È per questo che abbiamo sostenuto con decisione la sua realizzazione considerandolo una “buona pratica civica”, un modello in evoluzione da promuovere e da condividere anche nell’ambito della rete nazionale dei Comuni Sostenibili Italiani della quale facciamo parte. Le tantissime attività previste regaleranno al pubblico una preziosa esperienza di arricchimento e di crescita personale che potranno portarsi dietro come strumento di benessere personale e di contributo al miglioramento della vita di tutti. Ringrazio l’associazione Sintonia, la Regione Lazio e tutti i sostenitori di questo grande evento, nato da una bellissima esperienza in rete di partecipazione attiva, soprattutto del mondo giovanile”.

“L’essere umano è un sistema basato proprio su questi livelli. E’ partendo da questa idea che abbiamo concepito il festival NaturArte come un viaggio che ci conduca ad attraversarli tutti – spiega l’ideatrice Ariadne Rossetti (Associazione Sintonia) – Un viaggio dentro di Sè, che parte dal Corpo: noi sentiamo con il corpo, è il corpo che accumula tensioni, è grazie al corpo che comunichiamo ed è proprio il corpo che crea la chimica perfetta per generare le nostre emozioni. Si continua con il Cuore. La scienza, attraverso scoperte recenti, ha affermato che esistono 40 mila neuroni nel nostro cuore. E’ certo quindi: il nostro cuore pensa! Quando siamo liberi dalle brutte sensazioni, liberi dalle nostre tensioni, siamo pronti a dedicarci alla Mente, a pensare e parlare, confrontarci e apprendere”.

Tra gli appuntamenti in programma l’anteprima nazionale, sabato 10 settembre alle 21.30 di “Queer Circus Show”, spettacolo della compagnia teatrale europea Ondadurto Teatro (IT) con la presenza di LIT Circus, artisti provenienti da Italia, Regno Unito, Messico, Irlanda e Australia.

Il programma completo è consultabile su https://www.naturartefestival.it

NaturArte è realizzata con il contributo e il finanziamento del Comune di Trevignano Romano e della Regione Lazio, in collaborazione con CONI, Sonnedix, RetakeRoma, AICS ambiente, Zero CO2 e l’associazione In Itinere.