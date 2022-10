Avviata un’indagine di fattibilità per la realizzazione di un eliporto a Santa Marinella

A Santa Marinella si pensa ad un eliporto –

Il Sindaco Pietro Tidei e il capogruppo di maggioranza Andrea Amanati comunicano alla cittadinanza che è stata avviata un’indagine di fattibilità per la realizzazione di un eliporto a Santa Marinella.

“Dopo un’approfondita ricerca sul territorio ed alcuni sopralluoghi – dichiara il sindaco Pietro Tidei – negli ultimi giorni insieme ad un gruppo di tecnici abbiamo individuato un’area per la costituzione di un eliporto a Santa Marinella, in una zona che potrebbe essere ideale in quanto a metà strada tra Ladispoli e Civitavecchia”.

“Una piattaforma che ovviamente dovrà essere completa di un’impianto di illuminazione previsto dal protocollo delle normative Enac, che permetterà di essere utilizzato sia in orario diurno che notturno”.

“Santa Marinella potrebbe avere il suo eliporto, un fatto di notevole importanza non solo per i soccorsi sanitari e per la protezione civile, anche per le forze armate, lì dove fosse necessario. Questa solo una delle tante risposte alle quali il comune sta provvedendo con impegno e determinazione”.

“Un’area di atterraggio che è sempre mancata in questa città è un fatto molto importante” ha concluso il primo cittadino”.

“Stiamo lavorando all’indagine – prosegue il consigliere Amanati – pensando ad un utilizzo anche per i privati provenienti da altre città, i quali potranno atterrare pagando una tassa, nel caso in cui la nostra area fosse inserita nella piattaforma nazionale. Nei prossimi giorni sarà effettuato un nuovo sopralluogo tecnico, questa volta da parte di un’azienda specializzata”.