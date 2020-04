Condividi Pin 27 Condivisioni

Merito delle misure attivate già a fine febbraio dal Direttore Sanitario

A Santa Marinella la RSA virtuosa con zero contagi

Ne ha parlato ieri il Tg Regione di Rai 3: a Santa Marinella c’è una RSA virtuosa: una delle pochissime in Italia in cui non ci sono stati contagi da coronavirus.

Quello delle Residenze per anziani è un problema serissimo: metà delle morti in tutta Europa a causa del Covid-19 è avvenuta tra le mura di queste strutture su territorio italiano, ma sul litorale esiste una realtà in netta controtendenza. Merito delle misure adottate dal Direttore Sanitario, dottor Stefani, che fin dal mese di febbraio ha sigillato la RSA, vietando gli ingressi di terzi, attivando videochiamate tra pazienti e parenti, fornendo dispositivi di protezione individuale agli operatori. In questo modo si è salvaguardata la categoria più a rischio: quella degli anziani.

