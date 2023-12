ITALIAN BLUE ROUTE è laboratorio di marketing territoriale aperto agli operatori del sistema turistico costiero

I paesaggi e i sapori dell’Etruria meridionale passano da Santa Marinella

“ITALIAN BLUE ROUTE: Navigando tra la Storia, i Paesaggi ed i Sapori dell’Etruria Meridionale” è una giornata dedicata al confronto, alla conoscenza ed alla valorizzazione delle idee e delle proposte legate sistema turistico costiero è quella che prenderà il via giovedì 7 dicembre alle ore 9.30 nella Sala Conferenze del Museo del Mare e della Navigazione Antica di Santa Severa.

Un’iniziativa fortemente voluta e patrocinata dal Comune di Santa Marinella, per valorizzare e far crescere il lavoro del Network “ITALIAN BLU ROUTE” che prevede la realizzazione di attività di marketing e di promozione volte alla realizzazione di un nuovo itinerario turistico-culturale costiero centrato sulla relazione delle eccellenze di terra e di mare. Per meglio perseguire questo sfidante obiettivo, si è deciso di dare vita a questa originale esperienza che prevede una serie di azioni, coordinate tra loro, che offriranno interessanti opportunità e prospettive agli operatori del settore ed alla cittadinanza attiva.

I lavori prenderanno il via nella mattinata con un laboratorio collettivo, organizzato in cinque Tavoli tematici, animato dalle tecniche del Design Thinking e del Futures Thinking, per avviare il processo di identificazione, strutturazione e promozione del tratto pilota della ITALIAN BLUE ROUTE articolato sulla costa nord del Lazio compreso tra il Comune di Ladispoli ed il Comune di Montalto di Castro. Il laboratorio prevede una sezione introduttiva, dove sarà presentato lo spazio digitale appositamente predisposto per essere implementato nel tempo attraverso la condivisione dei dati e la pubblicazione delle offerte turistico-esperienziali della BLUE ROUTE.

I lavori e le analisi condotte dai Tavoli tematici, a cui parteciperanno esperti, imprenditori, ricercatori e rappresentanti della società civile, saranno integrate dalle altre azioni progettuali per favorire la definizione della strategia e delle attività che saranno poste in essere, nel corso del biennio 2024/2025, al termine del quale verrà istruito il dossier, presso il Consiglio d’Europa, mirato al riconoscimento della EUROPEAN BLUE ROUTE.

Il programma della ITALIAN BLUE ROUTE

Il programma della mattina si chiuderà con una “Food Experience” introdotta e accompagnata da esperti del settore, mirata alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali con degustazione di un menù sensoriale. Il principale “medium” gastronomico che consentirà di creare un “fil rouge” nel corso della storia millenaria della cucina del territorio sarà costituito dall’impiego del Garum e delle spezie antiche che hanno decisamente caratterizzato nel tempo i sapori della cucina etrusco-romana. La giornata si concluderà con una visita culturale presso il Parco Archeologico di Castrum Novum e le Peschiere Romane di Punta della Vipera che sarà introdotta dalla presentazione di alcune nuove tecnologie che potranno valorizzare questo tipo di esperienza, la sua narrazione e promozione digitale interattiva.

L’iniziativa, nel suo complesso, realizzata dalla Federazione Europea Itinerari Storici Culturali e Turistici, su incarico dall’Amministrazione Comunale di Santa Marinella, persegue concretamente gli obiettivi e le finalità prevista dalla Legge Regionale n.18/2022 e più in particolare dal “Piano straordinario di interventi settoriali e intersettoriali per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dell’Etruria meridionale”, e mira ad accrescere la competitività turistica del territorio attraverso specifiche leve di marketing territoriale e tecniche di engagement, favorendo il sostegno delle economie locali, attraverso la creazione di un sistema di turismo sostenibile, in grado di avere una positiva e duratura ricaduta economica nel territorio.

“Siamo onorati – ha dichiarato il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei – di essere il Comune capofila di questo importante progetto di sviluppo turistico e culturale che riguarda l’intera l’Etruria Meridionale. L’appuntamento di giovedì sarà il primo passo per creare quel percorso comune, tra imprenditori ed esperti del settore, in grado di valorizzare il grande patrimonio archeologico e culturale di cui disponiamo e che può e deve divenire un volano di sviluppo economico e turistico dell’intero territorio. “Italian Blue Route” altro non è che la realizzazione di questo importantissimo itinerario turistico, enogastronomico e culturale che può fare della nostra città une delle mete turistiche più importanti del panorama nazionale”.

“E’ un progetto che parte da lontano – ha aggiunto la Consigliera Comunale al marketing territoriale Paola Fratarcangeli – al quale abbiamo aderito convintamente fin da subito, all’incirca un anno fa. Il laboratorio di “esperti” del settore, che avrà luogo giovedì nella splendida cornice del Castello di Santa Severa, è solo l’inizio di una collaborazione fondamentale tra le parti per creare quella vera “economia del mare”, andando a valorizzare il nostro immenso patrimonio archeologico, non ultimo “Castrum Novum”, un sito di interesse straordinario grazie alle ultime campagne di scavo che hanno riportato alla luce innumerevoli testimonianze del passato.

L’amministrazione Comunale crede fortemente in questo progetto, e siamo convinti di rappresentare un ruolo da protagonisti in questo percorso”.