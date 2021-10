A Roma il 1° Palio fluviale di Clean Up Italia

Una gara amatoriale di raccolta dei rifiuti di plastica in fiume prima che arrivino al mare

La Rete di Clean Up Italia organizza il 1° Palio Fluviale Domenica 17 Ottobre 2021 in occasione del Tevere Day in coordinamento con la Discesa Internazionale del Fiume Tevere e con il supporto di UISP Acquaviva e Centro Outdoor Wild Lake.

8 equipaggi di canoe canadesi composte da tre volontari ciascuna si sfideranno nella raccolta di rifiuti antropici plastici nel percorso che va dal Ponte della Musica fino a Ponte Testaccio, con tappa sotto Castel Sant’Angelo.



Il Palio è realizzato in collaborazione della 42a edizione della Discesa Internazionale del Tevere, l’evento itinerante che percorre la valle del Tevere dall’Umbria fino al mare in diverse tappe in canoa, in bici ed a piedi, che per il 2021 ha avuto il patrocinio Autorita’ di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale.



I rifiuti plastici proveniente dai fiumi costituiscono, infatti, la componente principale dei rifiuti che si trovano al mare, la loro frammentazione in microplastiche entra anche all’interno della catena alimentare legata alla pesca.

“Per ridurre i rifiuti dispersi e migliorare la gestione integrata la riduzione dei rifiuti è il comportamento migliore da attuare” dichiara Gianluca Parodi tra i fondatori di Clean Up Italia, aggiungendo che “intercettare i rifiuti dispersi nell’ambiente fluviale prima che questi arrivino nel mare è la soluzione più pratica, noi vogliamo trasmettere questo concetto con una gara ludica e divertente all’interno di una città tra le più belle al mondo con un forte legame con il fiume”

I volontari saranno equipaggiati con retini per pescare e raccogliere gli imballaggi di plastica che verranno successivamente pesati, decretando la vittoria dell’equipaggio più virtuoso.

Prevista la partecipazione del testimonial del Palio il Campione Olimpico Carlo Molfetta che insieme ad altri atleti della Nazionale Italia Di Taekwondo (FITA) sfiderà gli altri equipaggi di volontari di organizzazioni ambientali e gruppi provenienti da tutta Italia.

Il Palio è all’interno delle numerose iniziative del Tevere Day una manifestazione che raggruppa numerosi eventi a Roma sul fiume.