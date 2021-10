Ladispoli: al Liceo Pertini tornano gli sportelli didattici di orientamento

Al Liceo “Pertini” di Ladispoli tornano anche quest’anno gli sportelli didattici di orientamento, progettati per aiutare i ragazzi delle terze medie a scegliere il loro futuro percorso di studi. L’istituto diretto dalla D.S. Fabia Baldi ha organizzato incontri con i docenti del Liceo, che proporranno attività laboratoriali e lezioni simulate per illustrare ai giovani studenti i metodi di insegnamento e i contenuti delle materie degli tre indirizzi offerti dal “Sandro Pertini”: Classico, Linguistico, Scientifico tradizionale e Cambridge.

Anche quest’anno gli sportelli di ottobre (è prevista una replica a gennaio) saranno svolti in modalità remota su piattaforma Jitsi. I genitori degli alunni partecipanti potranno procedere all’iscrizione scrivendo un’email all’indirizzo [email protected], specificando il corso scelto, il giorno di svolgimento e il nome del docente. La scuola risponderà, il giorno prima dello svolgimento dello sportello, inviando il link per accedere all’incontro che si svolgerà online in modalità sincrona. Ci si potrà iscrivere fino a due giorni prima della data prevista per lo sportello. Si potranno accettare prenotazioni fino a un massimo di 20 alunni per sportello.

Ecco il calendario degli incontri previsti:

Lunedì 25 ottobre

Ore 16.00 – 17.00

Prof.ssa Alice Salvatori – En voyage pour la France

Introduzione alla lingua e alla cultura francese

Ore 17.15 – 18.15

Prof.ssa Alexandra Recchi – Oh Be A Fine Girl Kiss Me!

Scienze della Terra: la classificazione di Harvard delle stelle

Martedì 26 ottobre

Ore 16.00 – 17.00

Prof.ssa Alessandra Sbattella e Prof.ssa Silvia Eastoe – El barrio espanol

(introduzione alla lingua e alla cultura spagnola)

Ore 17.15 – 18.15

Prof.ssa Coppola – Il Greco è… un classico!

(introduzione alla lingua e alla cultura greca)

Mercoledì 27 ottobre

Ore 16.00 – 17.00

Prof. Giovanni Piazza – English is music

Introduzione alla lingua e alla cultura inglese

Ore 17.15 – 18.15

Prof.ssa Tina Coppola – Latine discere

Introduzione alla lingua e alla cultura latina nell’indirizzo Classico

Giovedì 28 ottobre

Ore 16.00 – 17.00

Prof.ssa Pamela Marano – Noi e la Matematica

Lezione propedeutica di matematica

Ore 17.15 – 18.15

Prof.ssa Francesca Caradonna – L’ora di Latino

Introduzione alla lingua e alla cultura latina nell’indirizzo scientifico

Venerdì 29 ottobre

Ore 16.00 – 17.00

Prof.ssa Pamela Marano – Conosciamo il mondo

Lezione di Fisica

Ore 17.15 – 18.15

Prof.ssa Alexandra Recchi – Abracadabra… la materia si trasforma!

Introduzione alla chimica