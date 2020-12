A Natale droni e posti di blocco e controlli sui possibili veglioni abusivi

Share Pin 0 Condivisioni

Allo studio del Viminale il piano per controllare il rispetto delle norme contenute nel nuovo Dpcm e delle restrizioni per le festività natalizie

Posti di blocco sulle autostrade, le arterie principali, nelle stazioni ferroviarie, nei porti e negli aeroporti, droni che sorvoleranno le città.

Il Viminale si prepara alle festività natalizie e proprio come a Pasqua quando droni ed elicotteri hanno sorvolato i cieli delle città, andando addirittura a scovare e punire gli inquilini di un condominio che si erano riuniti sul terrazzo del palazzo per una grigliata, anche le festività natalizie saranno contornate da controlli serrati.

Se da una parte dunque proprio ieri sera il premier Conte ha spiegato che “in un sistema liberal democratico non possiamo entrare nelle case delle persone”, dall’altra parte le case, e in particolare le seconde case saranno sorvegliati speciali da parte delle forze dell’ordine. Attenzione dunque agli spostamenti e a chi si invita a pranzo o cena.

Dal Viminale stanno lavorando per immettere su tutto il territorio nazionale forze dell’ordine che si muoveranno anche alla ricerca dei veglioni abusivi che potrebbero essere organizzati nelle seconde case.

E come se droni e forze dell’ordine non bastassero già, il Viminale è pronto a far scendere in campo anche l’esercito con l’operazione “Strade sicure”.

Ma attenzione: a essere sorvegliati speciali non saranno solo i giorni prettamente festivi (25, 26 e 31 dicembre e il primo gennaio), l’intenzione del Governo è quella di intensificare i controlli anche nel week end della pre vigilia, il 19 e 20 dicembre.