A Marina di Cerveteri la prima postazione di BookCrossing al Parco Vannini

L’iniziativa nata dall’associazione Miglioriamo Marina di Cerveteri ha come obiettivo quello di creare un luogo di condivisione pubblico, in un parco aperto a tutti, sempre accessibile sulla base del principio “Prendi un libro, lascia un libro”

Al Parco Vannini di Marina di Cerveteri arriva il primo BookCrossing. Promotore dell’iniziativa è l’associazione Miglioriamo Marina di Cerveteri.

Obiettivo: creare un luogo di condivisione pubblico, in un parto aperto a tutti, sempre accessibile, sulla base del principio “Prendi un Libro, Lascia un Libro”.

E ora al Parco Vannini il sogno nel cassetto dell’associazione è diventato realtà “con un piccolo albero della conoscenza, realizzato con materiali sostenibili, che serva a incentivare le relazioni umane di grandi e piccoli, che sia da stimolo per lo scambio e la condivisione, oltre che alla lettura, un progetto che arriva dai cittadini per i cittadini”.

“Con il supporto di Falegnamerie Design – La bottega del Bambù che ha donato i contenitori in legno, e Il Ferro Battuto – Metalkof snc per la parte metallica, entrambe di Cerveteri, dell’Architetto FAbio Armida per il progetto, di Mirko Rampiconi e tutti i volontari di MMdC per l’installazione, delle volontarie della Biblioteca dell’IC Marina di Cerveteri per i libri, e con la collaborazione del Comune di Cerveteri, l’Assessorato all’Organizzazione e Tutela del Territorio, l’Assessore Elena Gubetti che ringraziamo per la sensibilità e l’entusiasmo verso questa idea”.

“In fondo Dante scriveva Fatti non foste a viver come bruti, ma ad inseguir virtute et canoscenza nel canto XXVI dell’Inferno, una citazione che sembra fatta apposta per questo piccolo grande traguardo nell’anno delle celebrazioni dantesche”.