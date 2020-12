A Manziana tutto pronto per la seconda edizione del “Natale fai da te”

Share Pin 0 Condivisioni

Domenica alle 16.30 sarà inaugurato un nuovo albero di Natale decorato dai lavori all’uncinetto che le donne in questi mesi hanno confezionato

Dopo la prima edizione dello scorso anno del “Natale fai da te”, dopo la mostra “Omaggio a Rodari”, Le Zucche Allegre con il patrocinio gratuito del Comune e della Proloco tornano a regalare colore ai cittadini di Manziana

Nell’ottica degli obiettivi che l’associazione si è data sin dall’inizio, vale a dire inclusione, rafforzamento dei legami sociali per promuovere un forte senso di comunità e valorizzazione degli spazi urbani, ripropongono il “Natale fai da te” seconda edizione, dimostrando che anche in un periodo di preoccupazioni sociali, sanitarie ed incertezze economiche è possibile realizzare iniziative a basso costo con grande valenza emotiva e partecipativa

L’8 dicembre alle 16.30 (nel rispetto delle normative anticovid) verrà inaugurato a L.go Fara un nuovo albero di Natale decorato dai lavori all’uncinetto che le donne in questi mesi di forte isolamento sociale hanno confezionato grazie anche al contributo ricevuto dai tanti concittadini che hanno aderito alla campagna del “gomitolo sospeso”. Un grazie va anche ai fratelli Gianni e Paolo Farris di Ladispoli che hanno realizzato gratuitamente la struttura di ferro zincato.

Il progetto ha rappresentato per molti un’opportunità per superare il senso di solitudine e di isolamento vissuto nei mesi del lockdown, ha stimolato la creatività, ha reso possibile il sentirsi parte di una famiglia allargata, ha favorito nuove amicizie e promosso un nuovo e diverso modo di sentirsi e sentire la collettività in cui si vive.

Può, a ragione, definirsi come un progetto capace di aumentare la capacità di resilienza insita nei membri della comunità, quella capacità cioè di reagire ad eventi traumatici rispondendo in maniera positiva e propositiva. La resilienza non è resistenza: non è opporsi all’urto ma assorbirlo, ammortizzarlo e trasformarlo in un’occasione di rinnovamento.

È quindi il contrario della fragilità!!

Nello specifico questo Natale sarà un Natale diverso a causa delle incertezze economiche di molte attività e lavoratori, delle limitazioni negli spostamenti e negli incontri ed è per questo che Le Zucche Allegre lanciano l’iniziativa del “Nessuno senza!…. Porti un regalo, prendi un regalo”

Nessuno senza….

Un sorriso

Una parola gentile

Una speranza

Un riconoscimento

Un gesto di solidarietà e condivisione

Un pacchetto sotto l’albero

….In attesa della possibilità di abbracciarci di nuovo

Lo scambio dei regali avverrà l’8 dicembre (dopo l’accensione dell’albero) ed il 19 dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Verranno messe a disposizione delle ceste con i pacchetti suddivisi tra adulti e bambini. Siete pregati di incartare i regali dopo averli igienizzati e di non includere indumenti.

Vi aspettiamo!

Le Zucche Allegre