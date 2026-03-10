A Ladispoli Romana Ciancamerla presenta “Il Coraggio di andare oltre”

La giovane di Ladispoli, nota per il suo impegno nel sociale e nel volontariato con le Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente presenta la sua prima opera letteraria. Appuntamento per sabato 14 marzo alle ore 16:30

Due vite che si intrecciano, percorsi diversi ma uniti da un filo invisibile: lo sport e la forza di rialzarsi. Sarà presentato sabato 14 marzo alle ore 16:30 nella splendida cornice del Gotha Beach di Ladispoli “Il Coraggio di andare oltre”, BookSprint Edizioni, opera d’esordio di Romana Ciancamerla, giovane autrice classe 2000, da sempre fortemente impegnata anche nel sociale e in svariate forme di Volontariato, tra cui quello con le Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente.

“Non sarà solamente una presentazione, ma un abbraccio collettivo, un pezzo di strada che vorrei condividere con le persone che conosco e con la mia città – ha dichiarato Romana Ciancamerla – ‘Il coraggio di andare oltre’ è un inno alla vita che si intreccia ad una realtà sportiva, un inno alla tenacia, alla bellezza delle imperfezioni e alla convinzione che ogni caduta possa essere un nuovo inizio se si ha il coraggio di crederci ancora. È la storia del pugile Carlo e della giovane promessa della ginnastica ritmica Virginia, che spero possano regalarvi le stesse emozioni che ho provato io nel mettere nero su bianco il loro percorso”.

“Un pomeriggio importante durante il quale spero di incontrare molte persone, per un incontro piacevole, uno scambio di pensieri ed emozioni – prosegue Romana – con l’occasione, ci tengo a ringraziare la mia casa editrice, la BookSprint Edizioni, per la fiducia accordatami, il Gotha Beach per l’ospitalità e per aver messo a disposizione la loro struttura e ovviamente la mia famiglia, mia madre Francesca e mio padre Piero, miei modelli di vita e continue fonti di ispirazione, di forza e di coraggio”.

Romana Ciancamerla nasce a Roma nel giugno del 2000 e vive a Ladispoli. Fin da subito, si appassiona alla musica e alla scrittura: inizia, infatti, a prendere lezioni di tromba, poi entra nella Fanfara dei Bersaglieri di Roma e nel frattempo inizia a scrivere per alcune testate giornalistiche locali. Diplomata al liceo classico, frequenta ora la facoltà di Scienze Ambientali presso l’Università degli Studi di Roma ‘’La Sapienza’’.

Nel 2021, con il progetto editoriale cartaceo ‘’Ambiente News – Comunicazione Ambiente’’, di sua creazione, vince il bando delle Idee promosso dalla Regione Lazio. Dal 2018, è una guardia ambientale e zoofila, con decreto prefettizio, in forze al nucleo operativo delle Guardie di Fare Ambiente Ladispoli.

Non avendo mai smesso di credere nella forza della scrittura, e nella potenza della redazione cartacea, continua a scrivere e a lavorare ai suoi progetti editoriali coinvolgendo quanti più giovani possibili anche grazie all’associazione Giovanile di cui è Presidente, Semaforo Verde.