La città di Ladispoli è pronta ad accogliere settembre con due appuntamenti dedicati ai giovani e agli appassionati di fumetti e retrogame.

A Ladispoli laser party e Fiera del fumetto per salutare l’estate –

Il primo weekend di settembre parte venerdì 6 settembre, con l’evento “Laser Party – back to school” che trasformerà piazza Rossellini in un vivace palcoscenico di luci e musica, segnando la fine dell’estate e l’inizio del nuovo anno scolastico. La serata di “Back 2 School” avrà inizio alle 21:30, quando il palco sarà animato da una band locale che aprirà la serata con un’esibizione dal vivo, seguirà due Dj set e la chiusura con il fantastico Kimbo. L’evento è stato organizzato da un gruppo di giovani ladispolani in collaborazione con l’Amministrazione e la Pro Loco.

Sabato 7 e domenica 8 settembre la città si dedicherà al mondo del fumetto e dei videogiochi.

La 6ª edizione del Comixpoli avrà un abito tutto nuovo: la nuova fiera del fumetto, che vanta un palinsesto di tutto rispetto, è organizzata dalle associazioni di zona in collaborazione con la scuola internazionale di Comics e l’Amministrazione comunale. Un appuntamento da non perdere per chiunque voglia vivere due giorni all’insegna dell’avventura, incontrando artisti di fama e cimentandosi in emozionanti tornei e gare Cosplay!

Nella giornata di sabato, insieme agli stand del settore e alle sessioni di Lorcana e D&D, ci saranno ospiti internazionali dello spessore di Fabrizio Manfredi (doppiatore del mitico Fry di Futurama) e, fra gli altri, i celebri fumettisti Enrique Breccia e Paulo Serpieri. Alle 22:00 seguirà il concerto della Ufo Rock Band. La domenica, oltre al torneo di giochi Arcade, un museo di retrogaming a due passi dalla piazza e, nel tardo pomeriggio, la gara Cosplay che ha registrato iscritti da tutta la regione.

Ricordiamo, inoltre, gli ultimi appuntamenti che chiuderanno questa fantastica stagione estiva: il 14 e 15 settembre arriverà a Ladispoli il Festival del Fitness e, dulcis in fundo, il 21 e 22 settembre accoglieremo la terza edizione del Ladispoli AirShow con la Pattuglia Acrobatica Nazionale delle Frecce Tricolori.