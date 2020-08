Condividi Pin 1 Condivisioni

A fuoco sterpaglie. Sul posto i vigili del fuoco con l’ausilio di un elicottero Drago 57

I vigili del fuoco stanno intervenendo in via del Cappellaccio incrocio con Viadotto della Magliana per un violento incendio di un vasto campo di sterpaglie. Le fiamme stanno minacciando un vicino sfasciacarrozze.

Sul posto sono presenti tre squadre e tre autobotti del Comando Provinciale VV.F. di Roma e un elicottero Drago 57.