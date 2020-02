Condividi Pin 0 Condivisioni

Sul posto intervenuti i vigili del fuoco con l’ausilio di un’autobotte

A fuoco sottotetto, nessun ferito –

Paura in via Artena questa mattina.

I vigili del fuoco sono intervenuti alle 9.20 in viale dello Sport per l’incendio del sottotetto di una casa sviluppata su due piani, per cause ancora imprecisate.

Sul posto si è portata anche un’autobotte.

Per fortuna non sono rimaste coinvolte persone.

Una volta domato l’incendio, i vigili del fuoco hanno provveduto allo smassamento dei materiali combusti.

Sul posto anche il 118.