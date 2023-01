Appuntamento al Parco della Legnara il 4, 5 e 6 gennaio

A Cerveteri torna la magia del Presepe Vivente –

Dopo due anni di stop forzato, finalmente a Cerveteri torna la magia e l’emozione straordinaria del Presepe Vivente. Mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 gennaio il Parco della Legnara ospiterà nuovamente questo storico appuntamento della tradizione e della cultura di Cerveteri, che grazie a tantissimi figuranti e all’impegno di Rioni e delle Parrocchie Santissima Trinità e Santa Maria Maggiore, rievoca in una suggestiva ambientazione la nascita di Gesù.

“La crisi pandemica per ben due anni ci ha impedito di vivere quella che è una manifestazione sempre estremamente attesa a Cerveteri, perché coinvolge in pieno la nostra comunità e le realtà Rionali, sempre estremamente attive – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – ci mancava il Presepe Vivente e siamo davvero felici che le festività di quest’anno possano concludersi con il ritorno di questa grande attrattiva. Un grande evento della nostra città, per il quale ci tengo a ringraziare tutti i Rioni, più che mai protagonisti della cultura e della tradizione di Cerveteri, tutti i figuranti e tutti coloro che ad ogni titolo hanno lavorato affinché potesse svolgersi l’evento”.

“All’interno del Parco della Legnara, rivivrà la magia della natività – ha aggiunto Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – i pastori, i mercanti, le figure principali che animano il presepe, contadini, braccianti, accompagnati da musiche e suggestivi giochi di luce ci accompagneranno fino alla Capanna della Natività. In attesa ovviamente dell’appuntamento del giorno dell’Epifania, quando come tradizione arriveranno i tre Re Magi. A tutti coloro che hanno lavorato anche quest’anno per la realizzazione del Presepe, i miei ringraziamenti e l’invito a tutta la cittadinanza a non mancare a questo straordinario e suggestivo appuntamento con la tradizione”.

L’appuntamento con il Presepe Vivente è alle ore 17:00, mentre nella giornata dell’Epifania, inizierà alle ore 16:00 con l’arrivo dei Re Magi.