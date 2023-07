Una settimana immersi nella natura de I Terzi con il Gruppo Comunale di Protezione Civile, iniziativa rivolta a ragazzi e ragazze residenti a Cerveteri di età compresa tra i 10 e i 13anni

A Cerveteri torna il Campo Scuola gratuito della Protezione Civile Comunale

A distanza di alcuni anni e dopo l’interruzione forzata dettata dalla pandemia, a Cerveteri torna un’iniziativa estremamente apprezzata e gradita da famiglie e ragazzi: il Campo Scuola gratuito della Protezione Civile Comunale, un’esperienza avventurosa ed istruttiva per ragazzi e ragazze residenti a Cerveteri all’interno del Campo Base di Via Casetta Mattei a I Terzi, un luogo immerso nella natura, a stretto contatto con le meravigliose campagne Caeriti.

Finanziato grazie ad un contributo ottenuto dal Servizio di Protezione Civile di Cerveteri dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Campo Scuola vedrà coinvolti ragazzi e ragazze di età compresa tra i 10 e i 13 anni per una settimana, dalle ore 10:00 di lunedì 17 alle ore 18:00 di venerdì 21 luglio.

“È un’iniziativa su cui il Gruppo Comunale di Protezione Civile della nostra città sta lavorando da tempo – ha detto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – una bella iniziativa per il territorio di Cerveteri che per tanti anni ha rappresentato un appuntamento fisso della nostra città, soprattutto per il particolare taglio formativo dell’iniziativa. I ragazzi e le ragazze, infatti, saranno completamente immersi nelle attività di Protezione Civile, grazie anche alla bellissima esperienza del pernottamento in tenda e allo svolgimento di tante iniziative che, oltre ad essere divertenti, saranno realmente istruttive e forniranno loro una panoramica delle capacità e dei compiti di un volontario della Protezione Civile”.

“Per cinque giorni interi – ha proseguito il Sindaco Gubetti – dal 17 al 21 luglio, Volontari preparati e debitamente formati seguiranno i ragazzi e le ragazze nelle attività tipiche della Protezione Civile. L’iniziativa è totalmente gratuita, per questo invito le famiglie ad iscrivere i propri figli. Proprio come avvenuto negli anni passati, sono certa che anche loro termineranno questa esperienza entusiasti, ma soprattutto consapevoli di quanto sia importante una realtà come la Protezione Civile in città”.

Per partecipare al campo scuola, i ragazzi dovranno portare con se: uno zainetto, contenente effetti per l’igiene personale, indumenti intimi, accappatoio, asciugamani, costume da bagno, ciabate e un berrettino. Inoltre è richiesto di portare scarpe da ginnastica ed uno scarponcino da trekking.

Tra le altre cose richieste, un materassino gonfiabile tipo campeggio, completo di pompa e sacco a pelo, 1 kway, felpa e torcia e prodotti antizanzare, come uno spray o una crema e una confezione da 12 bottigliette d’acqua da mezzo litro.

Infine, i ragazzi dovranno portare con se una busta o un contenitore per posizionarvi poi i panni sporchi e utilizzati durante le giornate. I pasti saranno chiaramente garantiti dall’organizzazione del Campo Scuola di Protezione Civile, che si avvarrà di apposito catering professionale.

Non sarà ammesso l’utilizzo del telefonino, eccezion fatta per una piccola fascia oraria dopo cena. Per maggiori informazioni, rivolgersi al polo di Protezione Civile Comunale sito in Via del Lavatore n.3 oppure chiamare il numero 0687165164.

Termine ultimo per la presentazione della domanda, le ore 12:00 di venerdì 7 luglio alle ore 12:00. L’avviso pubblico è disponibile su www.comune.cerveteri.rm.it