Appuntamento in Piazza Risorgimento sabato 4 e domenica 5 luglio. Contemporaneamente, al Parco della Legnara, i saggi di danza della Rim Sport

“Anche il mese di luglio sarà impreziosito da numerosi appuntamenti organizzati dai Rioni della nostra città. Dopo il successo delle serate organizzate da Boccetta, Fontana Morella, Fornace e San Pietro, questo fine settimana sarà il turno del Rione Casaccia Vignola, che torna in Piazza Risorgimento con la seconda edizione della Sagra della Bruschetta. Il weekend successivo, sarà il turno del Rione Madonna dei Canneti, con una nuova edizione della Festa del Fiore di Zucca, nella nuova location di via degli Angeli Ceretani, adiacente il Campo Enrico Galli. Due appuntamenti per tutta la famiglia, tra tradizione, musica, spettacolo ed enogastronomia”. A dichiararlo è Manuele Parroccini, Assessore ai Rapporti con i Rioni del Comune di Cerveteri.

A Cerveteri la Sagra della Bruschetta con il Rione Casaccia Vignola

“Sabato 4 e domenica 5 luglio nel Centro Storico spazio all’enogastronomia con la Sagra della Bruschetta – aggiunge l’Assessore ai Rioni Manuele Parroccini – ci saranno stand di artigianato, musica, karaoke e balli di gruppo. In contemporanea, al Parco della Legnara avranno luogo i consueti e tradizionali saggi di danza: ad esibirsi, ci saranno gli allievi e le allieve della Rim Sport Cerveteri”

“Un fine settimana ricco di appuntamenti dunque – conclude Parroccini – gli eventi organizzati dai Rioni non sono soltanto tradizione: è cuore, passione, dedizione al territorio. Invito dunque le famiglie a prendervi parte, per una serata diversa, piacevole, in allegria e in compagnia. Evviva i Rioni!”